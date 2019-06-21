Палкин: Срна может даже больше дать Шахтеру как функционер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что Дарио Срна уже созрел для работы футбольного функционера.

"Я на 100% уверен, что его приход многое изменит. Не только на поле, но и в структуре клуба. Ибо те знания, которые он имеет, круг его знакомств, видение многих вопросов, которое у него есть, – я вас уверяю, таких людей очень мало.

Срна станет амбассадором Шахтера

Сегодня, если сравнивать, где Дарио был бы лучшим: как футболист или как функционер, то я бы склонялся к функционеру. Мне кажется, что он созрел, чтобы сделать совсем другой, более качественный шаг", – сказал Палкин на пресс-конференции, посвященной презентации нового тренера "горняков" Луиша Каштру.

Шахтер объявил тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие

Напомним, ранее легенда донецкого клуба Дарио Срна объявил о завершении карьеры игрока.