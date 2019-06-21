toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРЫ ДАРИО СРНА НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Палкин: Срна может даже больше дать Шахтеру как функционер

19:50 5 Читати українською
Палкин: Срна может даже больше дать Шахтеру как функционер
Сергей Палкин и Дарио Срна / Фото пресс-службы Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что Дарио Срна уже созрел для работы футбольного функционера.

"Я на 100% уверен, что его приход многое изменит. Не только на поле, но и в структуре клуба. Ибо те знания, которые он имеет, круг его знакомств, видение многих вопросов, которое у него есть, – я вас уверяю, таких людей очень мало.

Срна станет амбассадором Шахтера

Сегодня, если сравнивать, где Дарио был бы лучшим: как футболист или как функционер, то я бы склонялся к функционеру. Мне кажется, что он созрел, чтобы сделать совсем другой, более качественный шаг", – сказал Палкин на пресс-конференции, посвященной презентации нового тренера "горняков" Луиша Каштру.

Шахтер объявил тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие

Напомним, ранее легенда донецкого клуба Дарио Срна объявил о завершении карьеры игрока.

blog_ava
Рафаилов прокомментировал слухи о трансфере Караваева в Динамо
16:38
533
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Палкин Дарио Срна Дарио Срна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
5
мин
Эквадор
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук