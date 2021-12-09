"Жуніор мав серйозну травму. Ми всі переживали, як він після неї повернеться, чи зможе він узагалі продовжити грати в футбол. Однак результати і рівень його тренувань в останні дні обнадіюють. Це дає нам сподівання, що він повернеться на колишній рівень.

Шахтар офіційно продовжив контракт з Мораєсом

Власне, ці останні дні й були причиною того, що ми вирішили продовжити контракт з Мораєсом на півроку. Чому на півроку? Тому що він пережив достатньо серйозну травму. Після таких травм складно повернутися на колишній рівень, проте ми віримо в Жуніора, адже він зробив для нас чимало. Він два сезони поспіль ставав найкращим голеадором чемпіонату, забив загалом 61 гол. Для нас Мораєс – дуже серйозна бойова одиниця. Усі ми віримо, що він повернеться на колишній рівень, тож сіли за стіл і підписали продовження контракту.

Він великий професіонал. Йому 34 роки, але його фізичні кондиції серйозні. Він за собою дуже стежить – це приклад для нашої молоді. Відгуки тренерського штабу щодо нього також дуже позитивні. Знову ж таки, серйозна травма, всі були в незнанні. Однак той тиждень, який він тренується, власне, і є причиною того, що вирішили спробувати. Ми віримо, що досвід, який він має, розгубити неможливо.

Жуніор нам дуже знадобиться, особливо в чемпіонаті України, адже він знає, як забивати голи, як перемагати й здобувати трофеї. Це найголовніше, чого не забере жодна травма. Для нас сьогодні це, за великим рахунком, головний актив, який він має. Фізичний стан? Принаймні наші тренерський і медичний штаби робитимуть усе можливе, аби повернути його на той рівень, на якому він був раніше. Хоча, повторюся, в тренувальному процесі він виглядає дуже і дуже добре", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, співпрацю з Мораєсом було продовжено до 30 червня 2022 року – його попередня угода спливала 31 грудня 2021-го.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"