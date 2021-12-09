"Жуниор получил серьезную травму. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Однако, результаты и уровень его тренировок в последние дни обнадеживают. Это дает нам надежду, что он вернется на прежний уровень.

Шахтер официально продлил контракт с Мораесом

Собственно эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он получил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, однако мы верим в Жуниора, потому что он сделал для нас немало. Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.

Он большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Отзывы тренерского штаба по нему тоже очень положительные. Опять же, серьезная травма, все были в неведении. Однако та неделя, которую он тренируется, и является причиной того, что было решено попробовать. Мы верим, что опыт, который у него есть, растерять невозможно.

Жуниор нам очень пригодится, особенно в чемпионате Украины, ведь он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть. Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше. Хотя, повторюсь, в тренировочном процессе он выглядит очень и очень хорошо", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, сотрудничество с Мораесом было продолжено до 30 июня 2022 года – его предыдущее соглашение истекало 31 декабря 2021-го.

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