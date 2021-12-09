Палкин раскрыл главный мотив продления контракта с Мораесом – решение приняли неожиданно
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал подробности пролонгации контракта со звездным форвардом.
"Жуниор получил серьезную травму. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Однако, результаты и уровень его тренировок в последние дни обнадеживают. Это дает нам надежду, что он вернется на прежний уровень.
Шахтер официально продлил контракт с Мораесом
Собственно эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он получил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, однако мы верим в Жуниора, потому что он сделал для нас немало. Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.
Он большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Отзывы тренерского штаба по нему тоже очень положительные. Опять же, серьезная травма, все были в неведении. Однако та неделя, которую он тренируется, и является причиной того, что было решено попробовать. Мы верим, что опыт, который у него есть, растерять невозможно.
Жуниор нам очень пригодится, особенно в чемпионате Украины, ведь он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть. Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше. Хотя, повторюсь, в тренировочном процессе он выглядит очень и очень хорошо", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.
Напомним, сотрудничество с Мораесом было продолжено до 30 июня 2022 года – его предыдущее соглашение истекало 31 декабря 2021-го.
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