"Чого нам не вистачило, щоб відібрати очки у Шахтаря? Майстерності в атакувальній лінії. Звичайно, молодим хлопцям, які нам допомагали, ще потрібно працювати над собою, щоб у них була можливість конкурувати з такою серйозною командою, як Шахтар.

Маріуполь – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд матчу

30-35 хвилин ми витримали. Наші центральні захисники, в принципі, є гравцями основного складу, і вони непогано діяли. Але, щоб вдало оборонятися, потрібна була хороша лінія півзахисту.

Однак, я жодним поганим словом не хочу в чомусь звинуватити молодих хлопців, які працювали, старалися. Для таких серйозних матчів, насиченої і цільної гри, яку демонструє суперник, потрібні досвід і кваліфікація", – цитує Маркевича офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь з рахунком 3:0 і з 45-ма очками йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Команда Маркевича з 21-м пунктом – дев'ята.

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