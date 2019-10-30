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Палкін пояснив, чому Шахтар не відпустив Степаненка в Крістал Пелас

10:31 2025 Читать на русском
Палкін пояснив, чому Шахтар не відпустив Степаненка в Крістал Пелас
Сергій Палкін / Фото із соцмереж

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав причини, які змусили донеччан відмовитися від переговорів з Крістал Пелас щодо хавбека Тараса Степаненка.

"Це був останній день трансферного вікна. Там ледь не кілька годин до дедлайну було. Я потім хлопцям повідомлення відправив, мовляв, так справи не робляться, ви що, жартуєте? Якби були переговори місяць, два, а закривали угоду в останній день, то це одне питання.

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А коли ви прийшли і говорите – давайте терміново, то це несерйозно і непрофесійно. Тарас, думаю, зрозумів цю ситуацію. Я з ним розмовляв, пояснив. Я розумію, що Англія і сильний чемпіонат, але ти також повинен розуміти клуб. Він, до речі, нормально поставився до цього.

Зрозуміло, був емоційний сплеск, мовляв, Англія, чемпіонат інший, світ футбольний інший. Є миттєві слабкості. Але потім, коли сідаєш і все по поличках розкладаєш, то все стає просто", – сказав Палкін в інтерв'ю каналу Футбол.

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До слова, нещодавно англійська преса писала, що Крістал Пелас готовий повернутися до трансферу Степаненка вже цієї зими.

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Теги
Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Крістал Пелас Крістал Пелас Сергій Палкін Трансфери
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