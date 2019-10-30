Палкин объяснил, почему Шахтер не отпустил Степаненко в Кристал Пэлас

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал причины, которые заставили дончан отказаться от переговоров с Кристал Пэлас по хавбеку Тарасу Степаненко.

"Это был последний день трансферного окна. Там чуть ли не несколько часов до дедлайна было. Я потом ребятам сообщение отправил, мол, так дела не делаются, вы что, шутите? Если бы были переговоры месяц, два, а закрывали сделку в последний день, то это один вопрос.

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А когда вы пришли и говорите – давайте срочно, то это несерьезно и непрофессионально. Тарас, думаю, понял эту ситуацию. Я с ним разговаривал, объяснил. Я понимаю, что Англия и сильный чемпионат, но ты тоже должен понимать клуб. Он, кстати, нормально отнесся к этому.

Разумеется, был эмоциональный всплеск, мол, Англия, чемпионат другой, мир футбольный другой. Есть сиюминутные слабости. Но потом, когда садишься и все по полочкам раскладываешь, то все становится просто", – сказал Палкин в интервью каналу Футбол.

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К слову, недавно английская пресса писала, что Кристал Пэлас готов вернуться к трансферу Степаненко уже этой зимой.