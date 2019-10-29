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Динамо – Шахтар: де дивитися матч Кубка України

20:38 472 Читать на русском
Динамо – Шахтар: де дивитися матч Кубка України
Динамо – Шахтар: де дивитися матч Кубка України 30 жовтня 2019

Динамо прийме Шахтар в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Кубка України Динамо – Шахтар відбудеться 30 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри – о 19:30 за київським часом.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч Кубка України

Поєдинок Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі 2+2, починаючи з 19:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, чвертьфіналіст Кубка України 2019/20 визначиться за підсумком лише одного матчу – у випадку нічиєї в основний час команди проведуть екстра-тайм, а в разі необхідності – і серію післяматчевих пенальті.

Зауважимо, що в сезоні 2018/19 Шахтар та Динамо теж зустрічалися на ранній стадії Кубка. Тоді в 1/4 фіналу матч на ОСК Металіст завершився внічию (1:1), а у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися "гірники".

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