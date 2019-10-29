Палкін назвав найуспішніший і найскладніший трансфери Шахтаря

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився деякими нюансами у трансферній роботі донецького клубу.

"Якщо говорити про фінансовий бік, то найкращий, напевно, Тейшейра. Це якщо говорити саме про гроші. За скільки купили і за скільки продали.

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Великі трансфери – це дуже складно. Не спати – це ще півбіди. Питання в тому, що, коли йдеться про такі цифри, кожна кома в контракті може коштувати дуже багато. Зі структурованих угод найскладнішим був перехід Фреда. Манчестер Юнайтед має в штаті колишніх банкірів, аудиторів, там працюють системні менеджери. Вони структурували бізнес дуже серйозно. З точки зору переговорного процесу це була найскладніша операція взагалі. І за часом, і за складністю переговорів, і за самим контрактом", – розповів Палкін в інтерв'ю каналу Футбол.

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Нагадаємо, Фред перейшов з Шахтаря в МЮ влітку 2018-го року за 59,4 млн євро. За Тейшейру "гірники" у 2016 році отримали 50 мільйонів євро від китайського Цзянсу Сунін.