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Палкин: Переход Фонсеки в Рому – первый случай в истории Украины, когда тренер ушел за компенсацию

10:03 - Читати українською
Палкин: Переход Фонсеки в Рому – первый случай в истории Украины, когда тренер ушел за компенсацию
Палкин и Фонсека / фото: Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о стратегии "горняков" в работе с тренерами.

"Фонсека ушел, потому что появилась Рома. По большому счету, это был первый случай в истории Украины, когда мы отдавали тренера за компенсацию. Мало того, что он выиграл для клуба семь трофеев, то мы еще и немного подзаработали.

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Шахтер выстроил такую ​​систему, которая позволяет находиться в ситуации, когда клуб создает тренера. Не тренер создает клуб, а наоборот, поэтому когда тренер приходит к нам, он становится частью большого механизма, который ориентирован на победы. Если посмотреть на трансферную политику, то увидите, что ни один тренер не влиял на ее вектор.

Единственная звезда Шахтера – это клуб! Поэтому клуб решает, кого покупать и кого продавать", – сказал Палкин в эфире ТРК Украина 24.

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Шахтер Шахтер Паулу Паулу Фонсека Рома Рома Сергей Палкин
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