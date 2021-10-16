"Перший тайм взагалі був розкішний – мені здається, найкращий перший тайм, який ми бачили у виконанні Шахтаря, тим паче, з такою командою, як Зоря. Слід віддати їм належне: вони теж грають у відкритий футбол, що дуже складно з нами. Сама гра мені дуже сподобалася.

Тотальне приниження Зорі у відеоогляді матчу з Шахтарем – 6:1

Другий тайм дивився легко й тільки загинав пальці, скільки голів ми забили. Уся команда зіграла просто розкішно. Фернандо показав серйозний рівень. Якщо він так продовжуватиме, то, я гадаю, стане ключовим футболістом нашої команди. Хочу привітати вболівальників, тому що такий футбол можна сидіти й дивитися, за великим рахунком, нескінченно.

Наскільки я пам'ятаю, ми вже чотири поєдинки не вигравали у Зорі. Хвилювання було, напевно, навіть більше, ніж перед матчем з Динамо, тому що в Динамо ми виграємо, а у Зорі, на жаль, ні. Важлива перемога, особливо з таким рахунком, додасть нашим хлопцям упевненості перед поєдинком з Реалом. Даріо в перерві ходив в роздягальню, і я знаю, що тренер навіть десь невдоволений, що мало забиваємо, – потрібно ще більше", – наводить слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" розбили Зорю 6:1 та знову наздогнали Динамо в боротьбі за першу сходинку, набравши 26 очок. Киянам сьогодні, 16 жовтня, належить зіграти поєдинок проти Львова, матч розпочався о 17:00.

Шахтар знищив Зорю, забивши шість голів – "гірники" залякують Реал перед матчем ЛЧ і наздоганяють Динамо в таблиці УПЛ