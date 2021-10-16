"Первый тайм вообще был роскошный – мне кажется, лучший первый тайм, который мы видели в исполнении Шахтера, тем более с такой командой, как Заря. Следует отдать им должное: они играют в открытый футбол, что очень сложно с нами. Сама игра мне очень понравилась.

Тотальное унижение Зари в видеообзоре матча с Шахтером – 6:1

Второй тайм смотрел легко и только загибал пальцы, сколько голов мы забили. Вся команда сыграла просто великолепно. Фернандо показал серьезный уровень. Если он так будет продолжать, то, я думаю, станет ключевым футболистом нашей команды. Хочу поздравить болельщиков, потому что такой футбол можно сидеть и смотреть, по большому счету, бесконечно.

Насколько я помню, мы уже четыре поединка не выигрывали у Зари. Волнения было, наверное, даже больше, чем перед матчем с Динамо, потому что у Динамо мы выигрываем, а у Зари, к сожалению, нет. Важная победа, особенно с таким счетом, придаст нашим ребятам уверенности перед поединком с Реалом. Дарио в перерыве ходил в раздевалку, и я знаю, что тренер даже где-то недоволен, что мало забиваем, – нужно еще больше", – приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" разбили Зарю 6:1 и снова догнали Динамо в борьбе за первое место, набрав 26 очков. Киевлянам сегодня, 16 октября, предстоит сыграть поединок против Львова, матч начался в 17:00.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать