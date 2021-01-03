"Назвати 11 найкращих гравців Шахтаря за часи моєї роботи? Я назву одного, найкращого – людину, яка написала це питання.

Срна в майбутньому буде тренером Шахтаря, – Палкін

Даріо Срна – найкращий футболіст за всю історію нашого клубу. Решту прізвищ не буду озвучувати чисто через етичні норми", – зазначив Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Нагадаємо, Срна виступав за донецький клуб з 2003 по 2018 роки. Після завершення ігрової кар'єри Даріо був призначений на посаду директора з футболу в Шахтарі.

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