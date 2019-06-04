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Палкін натякнув, який клуб очолюватиме Фонсека наступного сезону

19:58 625 Читать на русском
Палкін натякнув, який клуб очолюватиме Фонсека наступного сезону
Сергій Палкін та Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо майбутнього наставника "гірників" Паулу Фонсеки.

"Чи залишиться Фонсека в Шахтарі? На даний момент він горить бажанням продовжити працювати з нашим клубом.

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Чи він був близький до того, щоб піти з Шахтаря рік тому? У нього було кілька пропозицій. Але наскільки він був близький до відходу, мені складно судити", – цитує Палкіна видання Tribuna.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація щодо інтересу Роми до послугах португальського фахівця.

За підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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Теги
Шахтар Шахтар Сергій Палкін Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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