Палкин намекнул, какой клуб будет возглавлять Фонсека следующего сезона

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно будущего наставника "горняков" Паулу Фонсеки.

"Останется ли Фонсека в Шахтере? Сейчас он горит желанием продолжить работать с нашим клубом.

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Был ли он близок к тому, чтобы уйти из Шахтера год назад? У него было несколько предложений. Но насколько он был близок к уходу, мне сложно судить", – цитирует Палкина издание Tribuna.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация об интересе Ромы в услугах португальского специалиста.

По итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

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