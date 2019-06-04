toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Палкин намекнул, какой клуб будет возглавлять Фонсека следующего сезона

19:58 524 Читати українською
Палкин намекнул, какой клуб будет возглавлять Фонсека следующего сезона
Сергей Палкин и Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно будущего наставника "горняков" Паулу Фонсеки.

"Останется ли Фонсека в Шахтере? Сейчас он горит желанием продолжить работать с нашим клубом.

Фонсека "наехал" на руководство украинского футбола

Был ли он близок к тому, чтобы уйти из Шахтера год назад? У него было несколько предложений. Но насколько он был близок к уходу, мне сложно судить", – цитирует Палкина издание Tribuna.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация об интересе Ромы в услугах португальского специалиста.

По итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

Фонсека близок к назначению наставником Ромы – Шахтер откажется от солидной компенсации

blog_ava
Цыганков интересует минимум 3 клуба, которые общаются с Динамо, – СМИ
12:03
1051
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Палкин Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
18
час
:
48
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук