Палкін: Хоч кожного дня роби щось патріотичне – хтось завжди буде незадоволений

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про зв'язок клубу з Донецьком.

"Востаннє був у Донецьку близько двох років тому. Я був там, коли база і стадіон ще були нашими і їх не відібрали.

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Потрібно було дивитися, яка ситуація з цими об'єктами, що там відбувається, чим люди займаються. Ні, зараз у нас нема ніякого контролю над Донбас ареною.

Ситуація в суспільстві досить напружена. Минуло 5 років, але відгомони все одно є. І вони ще довго будуть. Ми від цього не застраховані. Хоч кожен день роби щось патріотичне, все одно знайдеться людина, яка буде чимось незадоволена", – розповів Палкін в інтерв'ю Tribuna.

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