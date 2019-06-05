Палкин: Хоть каждый день делай что-то патриотическое – кто-то всегда будет недоволен

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о связи клуба с Донецком.

"В последний раз был в Донецке около двух лет назад. Я был там, когда база и стадион еще были нашими и их не отобрали.

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Нужно было смотреть, какова ситуация с этими объектами, что там происходит, чем люди занимаются. Нет, сейчас у нас нет никакого контроля над Донбасс ареной.

Ситуация в обществе достаточно напряженная. Прошло 5 лет, но отголоски все равно есть. И они еще долго будут. Мы от этого не застрахованы. Хоть каждый день делай что-то патриотическое, все равно найдется человек, который будет чем-то недоволен", – рассказал Палкин в интервью Tribuna.

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