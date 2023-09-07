Шахтар і чемпіонат України залишилися без додаткового впливу у Асоціації європейських клубів (ECA).

Сьогодні (7 вересня) у Берліні організація проводила найбільшу у своїй історії генеральну асамблею. Одне з ключових питань – вибір нової ради, яка керуватиме ECA наступні 4 роки (2023 – 2027).

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Загалом були вакантні 32 місця в 12 різних секторах. Свою кандидатуру висував і генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, однак йому не вдалося набрати необхідну кількість голосів. Головою ECA вкотре обрали Нассера Аль-Хелаїфі з ПСЖ. Повний список з 32 членів керівництва можна переглянути за посиланням.

Додамо, що ЕСА має великий вплив у футбольному світі, адже це єдина європейська незалежна організація клубів, яку визнають УЄФА та ФІФА. Наразі до неї входять 330 клубів, серед яких Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Олександрія, Колос та Ворскла.

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