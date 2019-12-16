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Паласіос офіційно перейшов у Байєр – ним цікавився Реал

18:45 323 Читать на русском
Паласіос офіційно перейшов у Байєр – ним цікавився Реал
Есекієль Паласіос / ФК Байєр

Півзахисник Есекієль Паласіос змінив аргентинський Рівер Плейт на леверкузенський Байєр.

21-річний центрхав став гравцем Байєра, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Трансфер Паласіоса відбудеться 1 січня 2020 року. Із "фармацевтами" аргентинець підписав контракт на 5,5 року. Центральний півзахисник, який також може зіграти на позиціях атакувального та опорного хавбека, давно перебував на радарі Байєра. Раніше ним також цікавився мадридський Реал. Орієнтовна вартість трансферу – 21 млн євро.

У сезоні 2019/20 Есекієль Паласіос провів 15 матчів в аргентинській Суперлізі, в яких забив 1 м'яч. Також він викликається до збірної Аргентини.

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Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери Чемпіонату Німеччини Есекієль Паласіос Есекієль Паласіос Байєр Байєр Німеччина Трансфери
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