Баварія знищила Вердер, Борусія Д розгромила Майнц, Кельн здолав Байєр: 15-й тур Бундесліги, субота

У суботу у Бундеслізі в рамках 15-го туру відбулось шість поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 15-й тур

Баварія – Вердер – 6:1

Голи: Коутінью, 45, 63, 78, Лєвандовскі, 45+4, 72, Мюллєр, 75 – Рашіца, 24

Герта – Фрайбург – 1:0

Гол: Даріда, 53

Кельн – Байєр – 2:0

Голи: Кордоба, 73, Борнаув, 84

Вилучення: Драговіч, 62 (друга жовта картка, Байєр), Бейлі, 78 (червона картка, Байєр)

Майнц – Борусія Д – 0:4

Голи: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84

Падеборн – Уніон – 1:1

Голи: Прьогер, 34 – Інгвартсен, 7

Фортуна – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:30

Вердер, який у цьому сезоні переживає не найкращі часи, був знищений на Альянц-Арені. Гості відкрили рахунок ще в середині першого тайму, однак у доданий час умудрились пропустити двічі – Філіппе Коутінью та Роберт Лєвандовскі поклали початок розгрому. По перерві баварці забили ще чотири сухих голи у ворота Іржі Павленки і повторили матч третього туру, коли на власному полі з таким самим рахунком тріумфували над Майнцом.

Герта несподівано здолала Фрайбург: за доволі рівної гри все вирішив один єдиний гол, забитий по перерві – Владімір Даріда гарматним пострілом здалеку забив чи не найкращий свій гол у сезоні.

Невдаха турнірної таблиці Кельн також доволі неочікувано переграв Байєр. Однак "фармацевти" мусять звинувачувати самих себе, адже спочатку за другу картку був вилучений екс-динамівець Александар Драговіч, а згодом пряму червону побачив перед собою Леон Бейлі. "Цапи" зуміли скористатись цією перевагою і під завісу матчу забили двічі.

Дортмундська Борусія на виїзді розтрощила Майнц. Відкривши рахунок у першому таймі, гості забили по перерві ще тричі і зуміли піднятись на третю сходинку турнірної таблиці.

Остання команда Бундесліги – Падеборн – пропустивши вже на самому початку матчу від Уніона, зуміла ще до середини першого тайму відігратись. Більше голів глядачі не побачили.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ