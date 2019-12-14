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Баварія знищила Вердер, Борусія Д розгромила Майнц, Кельн здолав Байєр: 15-й тур Бундесліги, субота

18:27 138 Читать на русском
Баварія знищила Вердер, Борусія Д розгромила Майнц, Кельн здолав Байєр: 15-й тур Бундесліги, субота
Баварія – Вердер – 6:1 / Твіттер ФК Баварія

У суботу у Бундеслізі в рамках 15-го туру відбулось шість поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 15-й тур

Баварія – Вердер – 6:1

Голи: Коутінью, 45, 63, 78, Лєвандовскі, 45+4, 72, Мюллєр, 75 – Рашіца, 24

Герта – Фрайбург – 1:0

Гол: Даріда, 53

Кельн – Байєр – 2:0

Голи: Кордоба, 73, Борнаув, 84

Вилучення: Драговіч, 62 (друга жовта картка, Байєр), Бейлі, 78 (червона картка, Байєр)

Майнц – Борусія Д – 0:4

Голи: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84

Падеборн – Уніон – 1:1

Голи: Прьогер, 34 – Інгвартсен, 7

Фортуна – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:30

Вердер, який у цьому сезоні переживає не найкращі часи, був знищений на Альянц-Арені. Гості відкрили рахунок ще в середині першого тайму, однак у доданий час умудрились пропустити двічі – Філіппе Коутінью та Роберт Лєвандовскі поклали початок розгрому. По перерві баварці забили ще чотири сухих голи у ворота Іржі Павленки і повторили матч третього туру, коли на власному полі з таким самим рахунком тріумфували над Майнцом.

Герта несподівано здолала Фрайбург: за доволі рівної гри все вирішив один єдиний гол, забитий по перерві – Владімір Даріда гарматним пострілом здалеку забив чи не найкращий свій гол у сезоні.

Невдаха турнірної таблиці Кельн також доволі неочікувано переграв Байєр. Однак "фармацевти" мусять звинувачувати самих себе, адже спочатку за другу картку був вилучений екс-динамівець Александар Драговіч, а згодом пряму червону побачив перед собою Леон Бейлі. "Цапи" зуміли скористатись цією перевагою і під завісу матчу забили двічі.

Дортмундська Борусія на виїзді розтрощила Майнц. Відкривши рахунок у першому таймі, гості забили по перерві ще тричі і зуміли піднятись на третю сходинку турнірної таблиці.

Остання команда Бундесліги – Падеборн – пропустивши вже на самому початку матчу від Уніона, зуміла ще до середини першого тайму відігратись. Більше голів глядачі не побачили.

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Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Уніон Берлін Уніон Берлін Байєр Байєр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Фрайбург Фрайбург Вердер Вердер Майнц Майнц Кельн Кельн Герта Герта Фортуна Фортуна Падерборн Падерборн
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