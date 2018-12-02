Озіл може опинитися в Інтері

Атакувальний півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл зацікавив міланський Інтер.

Італійський гранд прагне підписати 30-річного німця, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, Інтер готовий прихистити Озіла. Півзахисник у нинішньому сезоні перестав бути беззаперечним гравцем основи, а також регулярно отримує порцію критики від преси та вболівальників.

Конкретної пропозиції "нерадзуррі" наразі не зробили. Однак, Арсенал може зацікавитися пропозицією, оскільки трансфером Озіла зможе суттєво розвантажити зарплатну відомість. Чинний контракт хавбека з "канонірами" розрахований до 2021 року.

У сезоні 2018/19 Месут Озіл провів 10 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та зробив один асист.

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