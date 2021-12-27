Озіл готує план втечі з Арсенала – агенти німця вийшли на зв'язок з Ювентусом
15:47 - Читать на русском
Півзахисник Месут Озіл не збирається затримуватися в Арсеналі.
Агенти 32-річного німця вже контактують з Ювентусом, стверджує Tuttosport.
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Озіл не потрапив до заявки Арсенала на жоден з турнірів і змушений сидіти без ігрової практики. Влітку хавбек стане вільним агентом, але "каноніри" не будуть заважати і січневому переходу. Більше того, лондонці можуть платити частину зарплатні Озіла до кінця контракту.
Нагадаємо, сім років тому Арсенал заплатив Реалу за півзахисника 47 млн євро.
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