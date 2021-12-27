Агенти 32-річного німця вже контактують з Ювентусом, стверджує Tuttosport.

Венгер заінтригував майбутнім Озіла

Озіл не потрапив до заявки Арсенала на жоден з турнірів і змушений сидіти без ігрової практики. Влітку хавбек стане вільним агентом, але "каноніри" не будуть заважати і січневому переходу. Більше того, лондонці можуть платити частину зарплатні Озіла до кінця контракту.

Нагадаємо, сім років тому Арсенал заплатив Реалу за півзахисника 47 млн євро.

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