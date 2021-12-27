Озил готовит план побега из Арсенала – агенты немца вышли на связь с Ювентусом
15:47 - Читати українською
Полузащитник Месут Озил не собирается задерживаться в Арсенале.
Агенты 32-летнего немца уже контактируют с Ювентусом, утверждает Tuttosport.
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Озил не попал в заявку Арсенала ни на один из турниров и вынужден сидеть без игровой практики. Летом хавбек станет свободным агентом, но "канониры" не будут мешать и январскому переходу. Более того, лондонцы могут платить часть зарплаты Озила до конца контракта.
Напомним, семь лет назад Арсенал заплатил Реалу за полузащитника 47 млн евро.
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