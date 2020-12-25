"У мене є уявлення про те, куди він вирушить, але я вам не скажу. Коли йдеться про Озіла, все залежить від того, чи готовий тренер працювати над оборонним балансом команди.

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Сьогодні всі хочуть жорстко пресингувати, швидко і агресивно міняти опікунів при обороні. Але вам все одно потрібні футболісти, здатні розгледіти можливість для останньої передачі", – цитує Венгера The Focus.

Нагадаємо, Месут Озіл не потрапив у заявку Арсенала на сезон. Термін контракту футболіста закінчується 30 червня 2021 року. До слова, Озіл близько 5 років грав під керівництвом Арсена Венгера.

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