Озіл готовий залишитись в Арсеналі, попри відсутність ігрової практики

"З ймовірністю 90 відсотків Озіл залишить Арсенал у 2021-му. Чи переїде він в Азію, Туреччину або Америку? Можливо", – цитує агента Goal.com.

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Також представник гравця виключив можливість продажу німецького півзахисника вже цього літа: "У нього є контракт. Ніяких змін. Він залишиться в Арсеналі".

Зараз Месут Озіл не задоволений ігровим часом, який йому надає Артета. Він не брав участь у жодному з 12-ти поєдинків Арсенала з моменту відновлення Прем'єр-ліги після карантину. Проте, ще до пандемії гравцю збірної Німеччини було комфортно в Арсеналі у всіх планах.

Додамо, що в цьому сезоні Озіл провів за "канонірів" лише 23 матчі у всіх турнірах, в яких встиг відзначитись лише раз та тричі асистувати.

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