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Озил готов остаться в Арсенале, несмотря на отсутствие игровой практики

09:21 - Читати українською
Озил готов остаться в Арсенале, несмотря на отсутствие игровой практики
Месут Озил / Фото из открытых источников

Агент полузащитника лондонского Арсенала Месут Озила пролил свет на будущее игрока в клубе.

"С вероятностью 90 процентов Озил оставит Арсенал в 2021-м. Переедет ли он в Азию, Турцию или Америку? Возможно", – цитирует агента Goal.com.

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Также представитель игрока исключил возможность продажи немецкого полузащитника уже этим летом: "У него есть контракт. Никаких изменений. Он останется в Арсенале".

Сейчас Месут Озил недоволен игровым временем, которое ему предоставляет Артета. Он не участвовал ни в одном из 12-ти поединков Арсенала с момента возобновления Премьер-лиги после карантина. Однако, еще до пандемии игроку сборной Германии было комфортно в Арсенале во всех планах.

Добавим, что в этом сезоне Озил провел за "канониров" лишь 23 матча во всех турнирах, в которых успел отметиться лишь раз и трижды ассистировать.

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Англия Арсенал Арсенал Месут Месут Озил коронавирус
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