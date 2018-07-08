Батько Озіла: На місці Месута я б завершив виступи за збірну Німеччини

Батько хавбека збірної Німеччини Месута Озіла Мустафа вважає, що його син повинен завершити виступи за національну команду. Причиною такої заяви став шквал критики, який вилився на футболіста після провального чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, збірна Німеччини втратила шанси захистити титул чемпіона світу вже після групвоого етапу. Німці у 3 поєдинках з Мексикою, Швецією та Південною Кореєю набрали лише 3 очки та посіли останнє місце в групі.

Вболівальники, ЗМІ та представники збірної Німеччини одним із головних винуватців провалу назвали саме Озіла. Батько футболіста Мустафа Озіл став на захист сина.

ЧС-2018: менеджер збірної Німеччини Бірхофф назвав винуватців сенсаційного вильоту

"На місці Месута я б сказав: "Спасибі, але досить". Він пригнічений, розчарований і ображений. Так, ображений. Його власні вболівальники освистували його під час товариського матчу з Австрією до ЧС-2018, і він не може зрозуміти, чому.

Він грає за збірну вже давно та став чемпіоном світу. Завжди так: якщо перемагаємо, то перемагаємо всі разом, якщо програємо, то тільки через Озіла. Його освистують і роблять цапом-відбувайлом, і я прекрасно розумію, чому він відчуває себе ображеним.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

Месут протягом багатьох років був взірцем для наслідування. Ця ситуація абсурдна – він любить Німеччину і показав прихильність своїй країні", – цитує Мустафу Озіла Bild.