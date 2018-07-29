Озіл дав автограф арбітру на жовтій картці

Півзахисник Арсенала Месут Озіл потрапив у цікаву історію перед матчем Міжнародного кубку чемпіонів Арсенал – ПСЖ.

Рефері поєдинку Арсенал – ПСЖ який зіграли вчора в рамках Міжнародного кубку чемпіонів, Ахмад Аквашах перед початком гри попросив півзахисника "канонірів" Месута Озіла автограф.

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Сінгапурський арбітр не вигадав нічого краще, аніж запропонувати футболістові розписатись прямо на жовтій картці.

До слова, Арсенал розгромив ПСЖ у цьому матчі з рахунком 5:1. Озіл відзначився забитим м'ячем, відкривши рахунок у поєдинку.

Нагадаємо, Месут завершив свої виступи за збірну Німеччини після скандалу, що розгорівся через фотографію Озіла з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Ozil signed the referees yellow card pic.twitter.com/gy8Xv8Qeg0 — (@RusagaraPrince) 28 июля 2018 г.

Ердоган: Повністю підтримую заяву Озіла