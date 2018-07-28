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Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал знищив ПСЖ

16:40 55 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал знищив ПСЖ
Арсенал –Парі-Сен Жермен: огляд матчу - Твіттер ФК Арсенал

Арсенал та Парі-Сен Жермен зустрілись в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Арсенал Парі-Сен Жермен в рамках Міжнародного кубка чемпіонів розпочався о 14:30 за київським часом. Першим голом в матчі відзначився Месут Озіл, який забив у порожні ворота після асисту Обамеянга. В другому таймі Нкунку ударом з пенальті зрівняв рахунок, але Емері почав змінювати досвідчених гравців абсолютними дебютантами, які не змогли на рівних протистояти Арсеналу. Дублем відзначився Ляказетт, а під кінець матчу Холдінг та Нкетія зробили рахунок розгромним.

Щодо складів команд, то каноніри грали майже основою з деякими виключеннями, тоді як Емері перевіряв молодь, підсилену Буффоном, Діарра та Рабйо.

Міжнародний кубок чемпіонів

Арсенал Парі-Сен Жермен 5:1

Голи: Озіл, 13, Ляказетт, 67, 71, Холдінг, 88, Нкетія, 90+4 – Нкунку, 60 (пен.)

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