"Він роками грав наче лайно", – Хьонесс безжально розкритикував ображеного Озіла

Президент мюнхенської Баварії Улі Хьонесс жорстко "проїхався" по хавбеку Арсенала Месуту Озілу, який напередодні оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини.

"Я радий, що все це закінчилося. Для збірної Німеччини це хороші новини. Щоразу, коли Баварія зустрічалася з Арсеналом ми атакували через їхнє слабке місце – Озіла.

Озіл завершив виступи за збірну Німеччини

Озіл роками грає наче лайно. Востаннє він відбирав м'яч у суперника ще до ЧС-2014, а зараз ховається за фотографією із Ердоганом і звинувачує в усьому інших. Потрібно почати із себе. Найгірше – 35 мільйонів його "фанів" у соцмережах, яких насправді не існує. Вони можуть радіти хіба з кожної точної передачі в його виконанні", – розповів Хьонесс у коментарі Sport1.de.

Напередодні Месут Озіл написав відкритий лист через критику на свою адресу після спільного фото з Ердоганом. Турецького президента критикують за переслідування опозиції. Раніше зірка Баварії 90-х Штефан Еффенберг заявив, що Озіла та Гюндогана потрібно вигнати зі збірної Німеччини через те, що вони не розділяють німецькі цінності.