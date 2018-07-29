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Озил дал автограф арбитру на желтой карточке

17:38 48 Читати українською
Озил дал автограф арбитру на желтой карточке
Месут Озил / Getty Images

Полузащитник Арсенала Месут Озил попал в интересную историю перед матчем Международного кубка чемпионов Арсенал – ПСЖ.

Рефери поединка Арсенал – ПСЖ который сыграли вчера в рамках Международного кубка чемпионов, Ахмад Аквашах перед началом игры попросил полузащитника "канониров" Месута Озила автограф.

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Сингапурский арбитр не придумал ничего лучше, чем предложить футболисту расписаться прямо на желтой карточке.

К слову, Арсенал разгромил ПСЖ в этом матче со счетом 5:1.Озил отметился забитым мячом, открыв счет в поединке.

Напомним, Месут завершил свои выступления за сборную Германии после разгоревшегося скандала из-за фотографии Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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Арсенал
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Англия Арсенал Арсенал Арсенал - Пари Сен-Жермен Месут Озил Месут Озил
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