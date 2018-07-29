Озил дал автограф арбитру на желтой карточке

Полузащитник Арсенала Месут Озил попал в интересную историю перед матчем Международного кубка чемпионов Арсенал – ПСЖ.
Рефери поединка Арсенал – ПСЖ который сыграли вчера в рамках Международного кубка чемпионов, Ахмад Аквашах перед началом игры попросил полузащитника "канониров" Месута Озила автограф.
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Сингапурский арбитр не придумал ничего лучше, чем предложить футболисту расписаться прямо на желтой карточке.
К слову, Арсенал разгромил ПСЖ в этом матче со счетом 5:1.Озил отметился забитым мячом, открыв счет в поединке.
Напомним, Месут завершил свои выступления за сборную Германии после разгоревшегося скандала из-за фотографии Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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