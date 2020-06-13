Лунин стал главным героем Овьедо в парадоксальном матче, которым вернулся к игре в Испании

Овьедо и Понферрадина разошлись миром (0:0) в 32 туре Сегунды. Андрей Лунин сыграл первый поединок за более чем 90 дней. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Только Лунин ступил на тропу побед, впервые в сезоне выиграв 2 тура подряд, пандемия коронавируса COVID-19 прервала испанский сезон. Команда украинца отставала от отчетного соперника на 5 очков, а до зоны вылета было значительно меньше – 1 балл гандикапа. Поэтому Овьедо должен был брать очки в упорной борьбе за выживание. Астурийцы не могли победить Понферрадину 4 года, в частности, проиграли дуэль первого круга. Интересно, что конкурентами голкипера сборной Украины внизу турнирной таблицы являются земляки Роман Зозуля (Альбасете) и Василий Кравец (Луго).

Овьедо – Понферрадина: Лунин вернулся – онлайн-трансляция матча

Уже на первых минутах Лунин вошел в игру, далеко выйдя из ворот. Затем команды долго не могли ничего интересного придумать. Помог сам украинский вратарь, выбивший мяч так, что его подхватил Юри. Форвард Понферрадина попытался обвести Андрея ударом метров с 20, но здесь уже экс-вратарь Зари выручил, исправившись за свои не слишком удачные действия ногами. Вот таким странным образом случился первый сейв и точный удар в матче – аж на 30-й минуте. Гости владели определенным преимуществом по ударам и угловым, но это не были смертельно опасные моменты. Овьедо проснулся на 38-й, однако Ортуньо не попал ударом головой да и еще в офсайд забрался.

На 44-й Лунину попытались забросить за шиворот прямо с углового. Голкипер, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, не совсем уверенно кулаком перевел снаряд в штангу. А уже в компенсированное время Андрей неплохо сыграл на выходе, выбежав едва ли не до линии штрафной. Солидное преимущество Понфе по ударам в первые 45 с лишним минут (6:1) воплотилось в 2 голевых момента, реализации которых помешал украинский страж ворот. Овьедо ненамного получше в борьбе и количестве точных передач, но слишком предсказуем впереди с постоянными фланговыми передачами как единственным оружием.

На старте второй половины встречи 37-летний Юри дважды пытался выйти один на один с кипером Овьедо. Впрочем, сначала третий лучший бомбардир Сегунды (16 голов за 31 матч) проиграл защитникам в рывке, а затем судьи зафиксировали очень сомнительный офсайд. В том эпизоде, к слову, бразильца валили на газон, и все вполне могло завершиться пенальти. Тренер хозяев попытался освежить игру заменами, но Понферрадина в ответ едва не открыла счет. Лунин спас команду очередным сейвом, однако отбил прямо на соперника. Повезло, что защита умело организовала офсайдную ловушку.

А это было уже круто. Четвертый точный удар в матче (все в активе гостей) на 74-й минуте эффектно потащил Лунин с верхнего угла. Преимущество Понфе во втором тайме просто поражает. После перерыва на восстановление сил и водопой Андрею снова пришлось спасать. Юри избежал офсайда, выскочил в штрафную и пробил – украинец уверенно парировал ногами. Наконец-то практически прошел дальний пас Овьедо. Здесь уже наступила очередь спасать киперу Понфе, который выбежал на 30 метров из ворот и солидно сыграл на перехвате. Вялые попытки забить в исполнении астурийцев. Слишком неточный дальний удар и загубленный заход почти во вратарскую после быстрого вброса аута, за которым не успели даже телекамеры.