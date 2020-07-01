Ов'єдо – Мірандес: Лунін і Ко намагаються реабілітуватися за невдалий попередній поєдинок – онлайн-трансляція матчу

Ов'єдо приймає Мірандес у 37-му турі іспанської Сегунди. Андрій Лунін розпочав гру з перших хвилин. Онлайн-відеотрансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Мірандес розпочався о 20:30 за київським часом. Команда Андрія Луніна розмістилася в зоні вильоту та посідає 19-ту позицію, поступаючись Нумансії за додатковими показниками. У обох команд по 41 очку. Мірандес, який сенсаційно зупинився за крок від фіналу Кубка Іспанії 2019/20, перебуває на 11-му місці турнірної таблиці (49 пунктів) та зберігає шанси на плей-офф за підвищення у класі.

Нумансія – Ов'єдо: Лунін програв матч за 6 очок, отримав найнижчу оцінку, але догодив фанам емоціями

Андрій Лунін традиційно розпочав поєдинок з перших хвилин. Попередній матч вийшов для голкіпера збірної України не надто вдалим – Ов'єдо програв конкуренту в боротьбі за виживання, а Лунін отримав незвично низькі оцінки. Астурійці виграли лише одного разу в останніх п'яти матчах, а от у Мірандеса трохи краща ситуація – 7 очок з 15-ти можливих.

Ов'єдо – Мірандес: онлайн-відеотрансляція матчу 5 липня 2020