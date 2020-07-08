Ов'єдо – Лас-Пальмас: Лунін знову в старті – онлайн-трансляція матчу Сегунди

Ов'єдо приймає Лас-Пальмас у 39 турі Сегунди. Андрій Лунін традиційно виходить на поле у складі господарів. Онлайн-відеотрансляція поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Матч 39 туру Сегунди Ов'єдо – Лас-Пальмас розпочнеться о 20:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку дивіться безпосередньо у цій новині.

Андрій Лунін знову у стартовому складі Ов'єдо. Попередній матч склався для команди українця невдало. Попри відбитий Луніним пенальті, Ов'єдо програв Кадісу (0:2) і опустився у зону вильоту (44 очки).

Лунін парирував пенальті та здивував ще одним компонентом гри, але не врятував Ов'єдо від поразки лідеру Сегунди

Сьогоднішній опонент – Лас-Пальмас – розташувався у середині турнірної таблиці із 50-ма очками. Гості ще мають математичні шанси застрибнути у плей-офф за вихід у Ла Лігу. При цьому, прописку на наступний сезон вони ще також не гарантували. Тож очки нагально потрібні обом командам.

Ов'єдо – Лас-Пальмас: онлайн-трансляція матчу 8 липня 2020:

Стартові склади:

Ов'єдо:

Лас-Пальмас: