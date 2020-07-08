Овьедо – Лас-Пальмас: Лунин снова в старте – онлайн-трансляция матча Сегунды

Овьедо принимает Лас-Пальмас в 39 туре Сегунды. Андрей Лунин традиционно выходит на поле в составе хозяев. Онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 39 тура Сегунды Овьедо – Лас-Пальмас начнется в 20:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка смотрите непосредственно в этой новости.

Андрей Лунин снова в стартовом составе Овьедо. Предыдущий матч сложился для команды украинца неудачно. Несмотря на отраженный Луниным пенальти, Овьедо проиграл Кадису (0:2) и опустился в зону вылета (44 очка).

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

Сегодняшний оппонент – Лас-Пальмас – расположился в середине турнирной таблицы с 50-ю очками. Гости еще имеют математические шансы запрыгнуть в плей-офф за выход в Ла Лигу. При этом, прописку на следующий сезон они еще также не гарантировали. Поэтому очки крайне необходимы обеим командам.

Овьедо – Лас-Пальмас: онлайн-трансляция матча 8 июля 2020:

Стартовые составы:

Овьедо:

Лас-Пальмас: