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Овермарс може повернутися в Арсенал

09:53 291 Читать на русском
Овермарс може повернутися в Арсенал
Марк Овермарс / Pro Shots

Лондонський Арсенал хоче запросити на адміністративну посаду свого колишнього вінгера Марка Овермарса.

Керівництво "канонірів" прагне, щоб нідерландець став новим технічним директором Арсенала, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, головний тренер Унаї Емері та глава селекційного відділу Свен Міслінтат хочуть залучити до роботи Овермарса, який зараз займає посаду директора з футболу в амстердамському Аяксі. 45-річний фахівець працює у структурі нідерландського гранда впродовж останніх семи років.

Марк Овермарс провів 3 сезони за Арсенал наприкінці 90-х і допоміг здобути чемпіонський дубль у сезоні 1997/98. Також він виступав за Гоу Ехед Іглз, Віллем II, Аякс і Барселону.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Аякс Аякс Нідерланди Марк Овермарс
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