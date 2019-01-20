Овермарс може повернутися в Арсенал

Лондонський Арсенал хоче запросити на адміністративну посаду свого колишнього вінгера Марка Овермарса.

Керівництво "канонірів" прагне, щоб нідерландець став новим технічним директором Арсенала, повідомляє Mirror.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

За інформацією видання, головний тренер Унаї Емері та глава селекційного відділу Свен Міслінтат хочуть залучити до роботи Овермарса, який зараз займає посаду директора з футболу в амстердамському Аяксі. 45-річний фахівець працює у структурі нідерландського гранда впродовж останніх семи років.

Марк Овермарс провів 3 сезони за Арсенал наприкінці 90-х і допоміг здобути чемпіонський дубль у сезоні 1997/98. Також він виступав за Гоу Ехед Іглз, Віллем II, Аякс і Барселону.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ