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Овермарс может вернуться в Арсенал

20 января 09:53 196 Читати українською
Овермарс может вернуться в Арсенал
Марк Овермарс / Pro Shots

Лондонский Арсенал хочет пригласить на административную должность своего бывшего вингера Марка Овермарса.

Руководство "канониров" хочет, чтобы голландец стал новым техническим директором Арсенала, сообщает Mirror.

Арсенал победил Челси и обострил борьбу за топ-4 – эффективные "канониры", провал "синих" в атаке и смерть "Саррибола"

По информации издания, главный тренер Унаи Эмери и глава селекционного отдела Свен Мислинтат хотят привлечь к работе Овермарса, который сейчас занимает должность директора по футболу в амстердамском Аяксе. 45-летний специалист работает в структуре нидерландского гранда в течение последних семи лет.

Марк Овермарс провел 3 сезона за Арсенал в конце 90-х и помог завоевать чемпионский дубль в сезоне 1997/98. Также он выступал за Гоу Эхед Иглз, Виллем II, Аякс и Барселону.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Нидерланды Аякс Аякс Марк Овермарс
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