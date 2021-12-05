ПСЖ врятував нічию у матчі з Лансом, Марсель поступився Бресту, Лілль обіграв Труа
Відбулись поєдинки 17-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Ліга 1, 17-й тур
Марсель – Брест – 1:2
Голи: Жерсон, 29 – Февр, 53, Онора, 70
Лілль – Труа – 2:1
Голи: Девід, 48, Жирудон, 85 (аг.) – Дінгом, 6
Ланс – ПСЖ – 1:1
Голи: Фофана, 62 – Вейналдум, 90+1
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Марсель був фаворитом зустрічі з Брестом і навіть відкрив рахунок у матчі, але гості переламали хід гри. Після тотальної домінації господарів у першому таймі вони віддали ініціативу після перерви. Брест скористався таким подарунком та осоромив команду Сампаолі двома голами. Марсель залишається другим, Брест піднявся на 6-ту сходинку.
Чинний чемпіон Франції Лілль перед власними вболівальниками на класі здолав Труа, здійснивши камбек. Перемога дозволила "догам" забрати собі 7-ме місце, Труа – 15-й.
Скромний Ланс приймав найзірковіший клуб світу і створив сенсацію. За певної переваги у першому таймі господарям вдалось відкрити рахунок після перерви. Почеттіно для порятунку ситуації випустив Мбаппе та Вейналдума, і саме останній зрівняв рахунок перед фінальним свистком. Попри втрату очок ПСЖ продовжує лідирувати у таблиці, Ланс – 5-й.
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