Ліга 1, 17-й тур

Марсель – Брест – 1:2

Голи: Жерсон, 29 – Февр, 53, Онора, 70

Лілль – Труа – 2:1

Голи: Девід, 48, Жирудон, 85 (аг.) – Дінгом, 6

Ланс – ПСЖ – 1:1

Голи: Фофана, 62 – Вейналдум, 90+1

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Марсель був фаворитом зустрічі з Брестом і навіть відкрив рахунок у матчі, але гості переламали хід гри. Після тотальної домінації господарів у першому таймі вони віддали ініціативу після перерви. Брест скористався таким подарунком та осоромив команду Сампаолі двома голами. Марсель залишається другим, Брест піднявся на 6-ту сходинку.

Чинний чемпіон Франції Лілль перед власними вболівальниками на класі здолав Труа, здійснивши камбек. Перемога дозволила "догам" забрати собі 7-ме місце, Труа – 15-й.

Скромний Ланс приймав найзірковіший клуб світу і створив сенсацію. За певної переваги у першому таймі господарям вдалось відкрити рахунок після перерви. Почеттіно для порятунку ситуації випустив Мбаппе та Вейналдума, і саме останній зрівняв рахунок перед фінальним свистком. Попри втрату очок ПСЖ продовжує лідирувати у таблиці, Ланс – 5-й.

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