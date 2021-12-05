ПСЖ вирвав нічию з Лансом (1:1) у 17-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Найкращі нагоди забити до перерви мали Мессі і Ді Марія – Ліонель влучив у стійку, а Анхель не зумів розстріляти кіпера впритул. Ланс відповів двома гострими ударами, а у другому таймі ще й забив.

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Це Фофана наважився на удар метрів з 26-ти, який Навас не зумів парирувати. Опісля команди почали грати на зустрічних курсах. ПСЖ на 90+1 хвилині все ж дотиснув – Мбаппе подав, Вейналдум головою замкнув.

Парижани набрали 42 залікові бали і залишилися лідерами Ліги 1. Ланс із 27-ма пунктами розташувався на п'ятій сходинці.