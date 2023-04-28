"Того року (у 2019) у мене все добре складалося в Англії, я грав у Лізі Європи. Але я сердився на тренера за те, що він ставить в основу Магуайра замість мене в чемпіонаті. Дякувати Богу, його вивели зі складу і тепер випускають Мартінеса.

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Я пішов до тренера Уле-Гуннара Сульшера і сказав: "Або випускайте мене на матчі, або відпустіть з клубу". Знав, що неправильно було мене ігнорувати й не випускати на поле. Він відповів мені: "За нього стільки заплатили, що він повинен грати в будь-якому випадку". Я сказав йому: "От с**а, дозволь мені зіграти, тому що цей хлопець не перестане лажати", – розповів Рохо в інтерв'ю TyC Sports.

Маркос Рохо виступав за Манчестер Юнайтед в період з 2014 по 2020 роки. В його активі 76 матчів за манкуніанців. Нагадаємо, що "червоні дияволи" придбали Харрі Магуайра у Лестера за 80 мільйонів євро.

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