"В том году (в 2019) у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я сердился на тренера за то, что он ставит в основу Магуайра вместо меня в чемпионате. Слава Богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

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Я пошел к тренеру Уле-Гуннару Сульшеру и сказал: "Или выпускайте меня на матчи, или отпустите из клуба". Знал, что неправильно меня было игнорировать и не выпускать на поле. Он ответил мне: "За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае". Я сказал ему: "Вот с**а, позволь мне сыграть, потому что этот парень не перестанет лажать", – рассказал Рохо в интервью TyC Sports.

Маркос Рохо выступал за Манчестер Юнайтед в период с 2014 по 2020 годы. В его активе 76 матчей за манкунианцев. Напомним, что "красные дьяволы" приобрели Харри Магуайра у Лестера за 80 миллионов евро.

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