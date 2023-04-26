МЮ може розпрощатись аж з 17 гравцями, стверджує FourFourTwo. Нідерландський фахівець незадоволений своїм складом і хоче підсилити усі без винятку лінії. Для цього потрібні як гроші, так і місце у заявці.

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Марсель Забітцер, Джек Батленд та Ваут Вегхорст, найімовірніше, повернуться у свої клуби по завершенні орендних угод. Контракти Філа Джонса, Тома Хітона та Давіда Де Хеа теж спливають влітку. Наразі до продовження співпраці готовий лише іспанський кіпер, але йому доведеться погодитись на зниження зарплатні.

Доступні для трансферу і Харрі Магуайр, Віктор Лінделеф, Дін Хендерсон (повернеться з оренди з Ноттінгем Форест), Скотт Мактомінай, Фред, Донні ван де Беек, Антоні Марсьяль й Арон Ван-Біссака. За останнього МЮ хоче близько 50 мільйонів фунтів.

Ще трьох вихованців – Антоні Елангу, Акселя Туанзебе й Брендона Вільямса – Тен Хаг вважає недостатньо якісними для підсилення першої команди.

Водночас продавати не збираються Джейдона Санчо. Попри неяскраву гру, клуб вірить у перспективу англійця, за якого у 2021-му заплатив 85 мільйонів євро Борусії Дортмунд.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вважається одним із головних претендентів на потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону. Наразі колектив розташувався четвертим в АПЛ.

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