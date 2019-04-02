"От лайно", – реакція Гвардіоли на переможний гол Ліверпуля у ворота Тоттенхема

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не надто зрадів голу Ліверпуля на останніх хвилинах в матчі з Тоттенхемом.

"Моя реакція на переможний гол Ліверпуля у матчі з Тоттенхемом? Коли ти бачиш таке, то думаєш: "От лайно!". Однак через 5-10 хвилин розумієш, що це новий виклик", – сказав іспанець на передматчевій прес-конференції перед поєдинком з Кардіффом.

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Нагадаємо, захисник "шпор" Тобі Алдервейрелд зрізав м'яч у власні ворота на останніх хвилинах зустрічі з Ліверпулем. У підсумку "червоні" перемогли з рахунком 2:1.

Манчестер Сіті наразі посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ. У активі підопічних Гвардіоли 77 очок, що на два менше, аніж у Ліверпуля, який лідирує, але зіграв на один матч більше.

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