"Вот дерьмо", – реакция Гвардиолы на победный гол Ливерпуля в ворота Тоттенхэма

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не слишком обрадовался голу Ливерпуля на последних минутах в матче с Тоттенхэмом.

"Моя реакция на победный гол Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом? Когда ты видишь такое, то думаешь:" Вот дерьмо! ". Однако через 5-10 минут понимаешь, что это новый вызов", – сказал испанец на предматчевой пресс-конференции перед поединком с Кардиффом.

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Напомним, защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд срезал мяч в свои ворота на последних минутах встречи с Ливерпулем. В итоге "красные" победили со счетом 2:1.

Манчестер Сити сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Гвардиолы 77 очков, что на два меньше, чем у Ливерпуля, который лидирует, но сыграл на один матч больше.

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