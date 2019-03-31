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Клопп: Ліверпуль переміг Тоттенхем не дуже красиво, але це нікого не хвилює

22:15 478 Читать на русском
Клопп: Ліверпуль переміг Тоттенхем не дуже красиво, але це нікого не хвилює
Юрген Клопп / Фото The Irish Times

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від "валідольного" поєдинку 32-го туру проти Тоттенхема (2:1).

16’ Роберто Фірміно
90’ Тобі Алдервейрелд
 
Лукас Моура 70’

"Я був відносно спокійний після переможного гола, тому що ця ситуація була несподіванкою. Я бачив лише удар Салаха і нічого більше. Я поняття не маю, як м'яч влетів у ворота.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я був незадоволений пропущеним голом. У першому таймі у нас були фантастичні шанси, і ми забили чудовий гол. У другому таймі ми виглядали важко і не могли по-справжньому грати. Суперник трохи змінив гру, а ми не зуміли адаптуватися до цього.

Після пропущеного гола ми знову заграли. У нас були хороші моменти. Ми конкуруємо з найкращою командою в світі (Манчестер Сіті – прим.) та грали з однією з найкращих в світі – Тоттенхемом, а це складне завдання.

Є 500 способів виграти футбольний матч, і сьогодні це було трохи негарно. Але кого це хвилює? Я дуже радий, що у нас зараз немає перерв. Ми змагаємося з найкращою командою в світі за одне місце, і це дійсно складно", – цитує Клоппа ВВС.

Після 32-х турів Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 2 очка. У "містян" ще є гра в запасі.

Ліверпуль – Тоттенхем: Робертсон і ТАА вивели Клоппа на вершину АПЛ, Салах героєм завершив невдалий матч

Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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