Суркіс відповів Маркевичу на його критичні слова на адресу Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не залишив без відповіді слова Мирона Маркевича про те, що в київського клубу мають бути інші власники.

"Маркевич. Наш великий патріарх. Він працював в Металісті. Перейшов до Дніпра. Між ними таке ж протистояння, як у нас з Шахтарем. Його сприйняли або не сприйняли, але він довів своєю роботою в дніпровському клубі. Довести команду до фіналу Ліги Європи – питань немає.

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Інша справа, якби він говорив про свої футбольні заслуги, а не критикував би, знаючи це зсередини. Це не критика, а критиканство, коли він говорить, що ми не вміємо керувати. А він працював з господарем і докерувався. Все отримав?

Він працював в Металісті, чого ж його власник продав команду? Йому запропонували гроші – він продав. Ярославський нічого поганого не зробив, він втомився. Він порахував, що цей проект йому вже не потрібен. Що він досягнув з командою чого хотів. І, як бізнесмен, продав клуб", – підкреслив Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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