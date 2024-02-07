Майнц і Уніон зіграли в перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини. Спочатку ця зустріч мала бути зіграна 19 січня, але тоді вона так і не відбулася через сильний снігопад.

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Битва за виживання завершилася внічию, хоча Уніон має бути задоволений таким результатом, на відміну від свого суперника – "карнавальники" мали можливість скоротити відставання від Кельна до одного очка. Нічия означає, що команда Яна Зіверта відставатиме від "козлів" на три пункти.

Господарі володіли беззаперечною перевагою, але розтратили свої моменти даремно. Коли ж Майнцу нарешті вдалося відкрити рахунок на 45+8-й хвилині (Буркардт забив після розіграшу кутового), Уніон зумів відновити статус-кво ще до перерви – Госенс забив м'яч у відповідь в атаці, що розпочалася з вкидання м'яча з ауту.

До слова, арбітр компенсував до першого тайму 9 хвилин, а потім збільшив кількість до 15 через поведінку вболівальників Уніона. Вони закидали поле тенісними м'ячиками – Рамі Хедірі довелося їх заспокоювати.

Наприкінці другого тайму Онісіво міг принести господарям омріяну перемогу, але в забійній ситуації не зумів пробити точно у площину воріт.