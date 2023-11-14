Форвард Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен розповів про перемовини з Аль-Хілялем під час літнього трансферного вікна.

"Я повинен бути чесним, ніколи не думав про відхід минулого літа, тому що Наполі хотів залишити мене. Але влітку надійшла пропозиція з Саудівської Аравії, величезна пропозиція, її було так важко відхилити. Я говорив з клубом, і вирішив залишитися.

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Це було божевілля. Чим більше я казав "ні", тим більше вони збільшували фінансову пропозицію. Це змінило б моє життя, і вони ніколи не здавалися. Але я сказав: "Ні, хлопці, я залишаюся". Чи хочу продовжувати грати в Європі? Звичайно. Наразі це найкраще рішення для моєї кар'єри", – цитує нігерійця Marca.

Нагадаємо, що преса активно відправляла Віктора Осімхена в Саудівську Аравію. Аль-Хіляль, за який виступає Неймар, був головним кандидатом на трансфер гравця.

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