Осимхен – об отказе команде Неймара: "Чем больше говорил "нет", тем больше они увеличивали предложение"
Форвард Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен рассказал о переговорах с Аль-Хилялем во время летнего трансферного окна.
"Я должен быть честным, никогда не думал об уходе прошлым летом, потому что Наполи хотел оставить меня. Но летом поступило предложение из Саудовской Аравии, огромное предложение, его было так трудно отклонить. Я говорил с клубом, и решил остаться.
Наполи ведет переговоры с двумя тренерами
Это было безумие. Чем больше я говорил "нет", тем больше они увеличивали финансовое предложение. Это изменило бы мою жизнь, и они никогда не сдавались. Но я сказал: "Нет, ребята, я остаюсь". Хочу ли продолжать играть в Европе? Конечно. На данный момент это лучшее решение для моей карьеры", – цитирует нигерийца Marca.
Напомним, что пресса активно отправляла Виктора Осимхена в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль, за который выступает Неймар, был главным кандидатом на трансфер игрока.
Киноклассика ПСЖ и Милана, двойное унижение для Манчестер Юнайтед, респект Дортмунду – лучшие перфомансы недели в ЛЧ