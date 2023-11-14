"Я должен быть честным, никогда не думал об уходе прошлым летом, потому что Наполи хотел оставить меня. Но летом поступило предложение из Саудовской Аравии, огромное предложение, его было так трудно отклонить. Я говорил с клубом, и решил остаться.

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Это было безумие. Чем больше я говорил "нет", тем больше они увеличивали финансовое предложение. Это изменило бы мою жизнь, и они никогда не сдавались. Но я сказал: "Нет, ребята, я остаюсь". Хочу ли продолжать играть в Европе? Конечно. На данный момент это лучшее решение для моей карьеры", – цитирует нигерийца Marca.

Напомним, что пресса активно отправляла Виктора Осимхена в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль, за который выступает Неймар, был главным кандидатом на трансфер игрока.

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