Гранада в рамках 22-го туру іспанської Прімери зазнала домашньої поразки від Осасуни (0:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 22-й тур

Гранада – Осасуна – 0:2

Голи: Д. Гарсія, 65, К. Гарсія, 90

Райо Вальєкано – Атлетік – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Хетафе – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок між Гранадою та Осасуною. В першому таймі голів забито не було, та і якісних моментів практично не виникало, а от у другому памплонцям вдалося відкрити рахунок. Відзначився Давід Гарсія, який замкнув подачу від Рубена Гарсії – 0:1! Господарі так і не відіграли цей гол.

Ба більше – на 90-й хвилині "насриди" пропустили вдруге. Кіке Гарсія прийняв закидання у штрафний від Начо Відаля й впевнено розстріляв ворота, встановивши остаточний рахунок зустрічі. 0:2! Осасуна святкує перемогу.

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