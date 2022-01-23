Гранада в рамках 22-го тура испанской Примеры потерпела домашнее поражение от Осасуны (0:2). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 22-й тур

Гранада – Осасуна – 0:2

Голы: Д. Гарсия, 65, К. Гарсия, 90

Райо Вальекано – Атлетик – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Хетафе – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок между Гранадой и Осасуной. В первом тайме голов не забивали, да и качественных моментов практически не возникало, а вот во втором памплонцам удалось открыть счёт. Отличился Давид Гарсия, замкнувший подачу от Рубена Гарсии – 0:1! Хозяева так и не отыграли этот гол.

Более того – на 90-й минуте "насриды" пропустили второй раз. Кике Гарсия принял заброс в штрафную от Начо Видаля и уверенно расстрелял ворота, установив окончательный счет встречи. 0:2! Осасуна празднует победу.

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